Il Santa Marinella non brilla ma vince: 3-1 alla Duepigrecoroma • Terzo Binario News

In Promozione resta il quinto posto ma si accorciano le distanze dalla vetta

Un Santa Marinella meno brillante del solito chiude sul 3-1 in proprio favore la sfida dello stadio Fronti contro la Duepigrecoroma.

Doppietta del capocannoniere del girone A di Promozione Giuseppe Tabarini e centro per Gabriele Martinelli per un successo che serve a rimanere nella scia delle prime dopo la quarta giornata di ritorno del girone A di Promozione.

Nel primo tempo l’azione più pericolosa è di Alessio Gallitano al 27’, che di testa sfiora la porta su punizione battuta da capitan Fabrizio Melara.

Gli ospiti sono ordinati ma a parte un tiro velleitario di Raguso al 15’ non creano problemi a Christian Giustiniani. Al 41’ lampo di Peppe Tabarini che approfitta di un pallone diagonale e insacca per l’1-0. Al 5’ della ripresa lo stesso numero 10 potrebbe raddoppiare ma colpisce il palo a porta vuota, dopo aver superato Mercadante in uscita. Alla parte opposta al 10’ un’uscita spericolata di Giustiniani fa fare bella figura a Citronelli che insacca tirando a giro. Poi in due minuti, il Santa la chiude: al 16’ punizione tagliata di Melara e spizzata di testa di Gabriele Martinelli e dopo 60’, ancora assist di Melara, stavolta per Tabarini, che spara un diagonale tagliente dal limite che vale per il 3-1 e come 25esimo sigillo stagionale.

In classifica, il Santa Marinella è quinto con 41 punti riducendo la distanza su Tolfa e Palocco, che hanno segnato il passo. In testa c’è l’Urbetevere salito a 46 punti. Tre lunghezze sotto il Tolfa, raggiunto dalla Sorianese mentre il Palocco è rimasto fermo a 42. A quota 41 ecco i rossoblù.

Santa Marinella: Giustiniani, Catini, Monteneri (43’st Polidori), Palermo, Gallitano (43’st Vecchiotti), Caforio, Melara (36’st Belloni), Tranquilli (25’st Di Pofi), Martinelli, Tabarini, Gaudenzi. A disp. Castiglione, Gianotti, Mitsch, Di Stefano, Palone. All. Emiliano Cafarelli.

Duepigrecoroma: Mercadante, Raguso (7’st Oberti), Gregorini, Putti, Gallo, Cianca, Citronelli (18’st Della Rocca), Bellini, Bernardini(40’st Jammeh), Ragni, Bakr (31’st Raguso). A disp. Foresti, Cau, Rubenni, Morosi, Primavera. All. Andrea Rubenni.

Arbitro Daniele Sisti della sezione di Viterbo.

Reti 41’pt e 17’st Tabarini, 10’st Citronelli (D), 16’st Martinelli.

Note: ammoniti Raguso, Citronelli, Oberti e mister Rubenni; espulso Marco Rubenni.