Il Santa Marinella ne fa 6 al Borgo Palidoro ed è a -1 dalla vetta • Terzo Binario News

Il Santa Marinella vole e – forte del turno di riposo già effettuato – insidia la prima posizione della Sorianese.

Il 6-3 con cui i rossoblù hanno liquidato il Borgo Palidoro è preziosissimo proprio in chiave classifica: nel girone A di Promozione infatti comanda un terzetto composto dall’undici cimino appaiato a 21 punti al Tolfa e alla sorpresa Palocco ma queste ultime due formazioni devono ancora fermarsi. E dopo dieci giornate di campionato, qualcosa comincia a delinearsi.

Infatti sotto i santamarinellesi a quota 19 c’è l’Urbetevere e a due lunghezze il redivivo Pescia Romana. In virtù dei risultati di domenica, a uscire dalla corsa al vertice è il Fregene (a riposo) ma soprattutto il Cerveteri, rimasto fermo a 12 punti.

In casa rossoblù il successo è stata una festa, che ha visto protagonista soprattutto Giuseppe Tabarini, autore di una tripletta cui sono seguite le reti di capitan Fabrizio Melara con una gran botta da fuori, del bomber Mauro Catracchia e del difensore Matteo Vincenzo.

In particolare una delle marcature di “Peppe” è stata bellissima perché l’azione è partita dalla difesa con l’uscita del pallone lungolinea a destra, cambio di fronte di Melara perfetto per Tabarni che dal limite ha controllato palla e ha insaccato tirando a giro in maniera imparabile. Per mister Emiliano Cafarelli è stata «una partita intrisa di emozioni, complessa inizialmente avendo subito gol su rigore dopo pochi minuti. Fallo dubbio o quanto meno è stato ben cercato dal giocatore ospite. Però siamo stati bravi a rimetterla in piedi anche se abbiamo subito l’1-2 per via di una disattenzione in costruzione nella quale ci siamo fatti sorprendere scoperti. Quindi abbiamo ribaltato il punteggio mettendo in sicurezza il risultato pur subendo il terzo gol sul quale si è difeso male sebbene alla fine sia stato un autogol. Troppa leggerezza c’ stata quando pensavamo di essere sicuri e non lo siamo stati invece come attacco e possesso sono contento di come ci siamo mossi anche in funzione del coraggio che ha mostrato il Palidoro venendoci a prendere e alti dandoci fastidio in prima costruzione. Però si sono trovate le contromisure giuste con i giocatori di mediana e di attacco». Quindi un occhio alla classifica: «Come domenica è stata importante, le squadre sono tutte lì e con questo successo rimaniamo agganciati al treno della vetta» conclude Cafarelli.

Il Santa Marinella domani sarà di scena allo stadio Fronti per il ritorno dei 16esimi di finale di Coppa Italia Promozione. Dalle 14.30 in campo si riparte dal 2-2 di Ostia con il Rodolfo Morandi.