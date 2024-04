Il Santa Marinella fa bella figura con la neopromossa Sorianese: 0-0 • Terzo Binario News

Sul campo cimino, infortunio per il bomber Peppe Tabarini mentre mister Cafarelli confida nella riconferma

Il Santa Marinella si avvia alla fine della stagione riuscendo a fermare la neo vincitrice del girone A di Promozione.

A Soriano, i rossoblù hanno chiuso sullo 0-0 con mister Emiliano Cafarelli che ha pure speso qualche parola sul suo futuro, visto che fra sette giorni – dopo la gara con l’Ostiantica allo stadio Fronti – ci sarà il “rompete le righe” definitivo per quanto riguarda della stagione 2023-2024 e si inizierà a guardare alla prossima.

Guardando alla classifica, i santamarinellesi sono quinti con 57 punti, tre lunghezze sotto il Palocco mentre la Sorianese capolista è arrivata a quota 72, secondo sempre il Tolfa a 65, nonostante la giornata di stop, e terza l’Urbetevere a 64.

Per quanto attiene la gara, il Santa Marinella non è stato spettatore privilegiato della festa cimina ma ha fatto il suo nonostante una squadra rimaneggiata e non poco. Nota stonata, l’infortunio al ginocchio per il bomber del girone A Peppe Tabarini.

«I guai fisici hanno riguardato tutti – dice Cafarelli nelle interviste post-partita – e nei fatti abbiamo giocato con la Juniores, con questa situazione che va avanti da qualche settimana. Mi spiace per Peppe, spero che non sia nulla di grave. Nell’arco del campionato abbiamo dovuto spesso far fronte alle assenze dei pezzi importanti». Poi Cafarelli getta uno sguardo alla stagione che sta per terminare, stilando un bilancio e guardando al domani calcistico: «Se dovessi assegnare un voto alla squadra, le darei un 7 in pagella perché l’obiettivo iniziale, oltre che quello più importante, era quello di costruire qualcosa. Io sono venuto allo stadio Fronti per partire gettando delle basi. La squadra per qualche momento anche avuto l’opportunità di poter recuperare qualcosa, ma manca ancora un pezzo per completare il percorso, un po’ guardando al modello della Sorianese che ha costruito nel corso degli anni. I ragazzi hanno fatto tanto, volevamo fare sicuramente di più. Il prossimo anno? Non lo so ancora cosa succederà, devo parlare con la dirigenza ma di norma quando sono ingaggiato in una società lo faccio per costruire, quindi se si costruisce tendenzialmente si trova la quadra ma guardando al lungo termine», la conclusione di Emiliano Cafarelli.

In questo fine settimana il Tolfa ha osservato il turno di riposo mentre domenica la squadra di Roberto Macaluso chiuderà la stagione allo Scoponi ospitando il Parioli.