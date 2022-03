Il Santa Marinella espugna Ronciglione e torna al quinto posto - Terzo Binario News

Con il minimo sindacale, e in difficoltà per via delle assenze, il Santa Marinella riassapora il gusto dolce della vittoria. I rossoblù hanno espugnato il Valerio Ginnasi di Ronciglione per 1-0 riuscendo così a interrompere un andamento altalenante e portando a casa il secondo successo consecutivo nel girone A di Promozione.

Peraltro la sconfitta dell’undici cimino nella sesta di ritorno potrebbe costare la retrocessione in Prima Categoria mentre i santamarinellesi tornando al quinto posto in solitaria con 35 punti, sono ormai prossimi all’obiettivo.

Decisivo il gol messo a segno su calcio di rigore da Giordano Belardinelli nella ripresa. Partita complicata per Luigi Trebisondi e compagni a causa di assenze pesanti come quelle di Pagliuca, Melara (in panchina) e De Santis.

Ecco perché nel suo commento, mister Nicola Salipante fa trasparire un certo sollievo: «È stata una partita molto molto difficile per come ci siamo arrivati – spiega – a causa di problemi legati a infortuni e squalifiche. Eravamo in grossa difficoltà a livello numerico, per questo devo fare un plauso a tutti i ragazzi che sono scesi in campo. Sono davvero stati molto molto bravi». La disamina prosegue sulle difficoltà che la sfida presentava: «Si è giocato contro una squadra che aveva giustamente il coltello fra i denti per via delle poche possibilità di rimanere in categoria, che voleva vincere a tutti i costi. Noi abbiamo tenuto botta nel primo tempo non rischiando quasi mai ma usufruendo di diverse punizioni dal limite e questa situazione, senza essere sfruttata a dovere, ci capita da diverse partite. Nel secondo tempo il rigore sacrosanto trasformato da Belardinelli. Questa è una vittoria fondamentale per il Santa Marinella, che dà morale e respiro in graduatoria» la conclusione di Salipante. Domenica al Fronti arriverà il temibile Borgo San Martino e in questo senso sarà importantissimo recuperare i pezzi importanti rimasti fuori domenica a Ronciglione per giocarsela in serenità con l’undici cerite terzo in classifica in condominio con il Tolfa.