Il Santa Marinella espugna il Maremmino ma domenica c'è la capolista Ottavia • Terzo Binario News

Dopo due turni favorevoli, per il Santa Marinella domenica c’è lo scoglio Ottavia allo stadio Fronti. La prima in classifica del girone A di Promozione è reduce dall’1-0 interno inflitto al Fregene Maccarese e in graduatoria è prima in solitaria con 10 punti.

I rossoblù però zitti zitti sono appena una lunghezza sotto dopo quattro gare avendo sfruttato al meglio le ultime due uscite: dapprima il 7-3 interno sulla Polisportiva Ostiense e poi il 3-2 al Maremmino di Montalto di Castro inflitto domenica al Pescia Romana. E questa partita è servita per capire come – anche senza il capocannoniere del girone A Giordano Belardinelli, che si spera possa rientrare per la sfida di domenica – davanti il tecnico Nicola Salipante possa disporre di soluzioni diverse ed efficaci.

«Quella con i maremmani – spiega il mister – è stata una partita diciamo a dir poco rocambolesca che ci siamo complicati da soli andando sotto di una rete per un errore in fase di possesso palla. Poco dopo l’1-1 con un bel gol di Giuseppe Tabarini scattato sul filo del fuorigioco su lancio di Alessandro Caforio. Il raddoppio l’ha siglato Davide Cedeno su rigore che lui stesso si è procurato. Nella ripresa abbiamo sbagliato diverse occasioni da rete per errori individuali e il Pescia ha trovato il 2-2. Però da squadra esperta e importante, quale siamo, è arrivata la reazione e il meritato 3-2 sempre ad opera di Tabarini. Alla fine mi posso ritenere soddisfatto della prestazione». Non totalmente, però: «Va limato qualche errore, ma in settimana il gruppo può allenarsi con la serenità della seconda vittoria consecutiva. Ciò consentirà di preparare la sfida con l’Ottavia nella migliore maniera possibile» la conclusione di Nicola Salipante.