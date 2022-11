Il Santa Marinella corsaro a Soriano, fra Tolfa e Borgo San Martino è 0-0 • Terzo Binario News

Le gare di andata del secondo turno di Coppa Italia di Promozione

La Coppa Italia di Promozione regala uno 0-0 nel derby fra Tolfa e Borgo San Martino mentre arride al Santa Marinella che ha espugnato per 1-0 il Celso Perugini di Soriano nel Cimino, nel secondo turno della competizione infrasettimanale.

Allo Scoponi c’era molto interesse intorno alla sfida fra biancorossi e gialloneri sia per il fresco trascorso di campionato – che ha visto l’undici cerite prevalere per 3-0 a Ladispoli – sia perché la compagine collinare sta attraversando un momento di forma smagliante.

E invece la partita si è giocata soprattutto in mediana, con il tecnico tolfetano Daniele Fracassa che ha dovuto pensare anche alla partita di domenica in campionato, che vedrà il Tolfa ospite della corazzata Aranova.

Pertanto, nella formazione iniziale sono stati operati dei cambi al fine di preservarne qualcuno, ferma restando la disabitudine al turno infrasettimanale. Così, a parte delle occasioni finali, nel ritorno fra due settimane allo stadio Sale, il peso specifico dei gol aumenterà esponenzialmente. «Purtroppo ci è mancato il gol – commenta Fracassa – ma la gara è stata combattuta e a viso aperto da entrambi i fronti. Nel primo tempo c’è stato un colpo di testa di Gaudenzi che Montani ha neutralizzato bene e pure Paniccia è intervenuto un paio di volte. Le tante interruzioni hanno spezzato il ritmo e nella ripresa ho effettuato cinque cambi». A tempo quasi scaduto, tiro di Castaldoe miracolo ancora di Montani mentre sul fronte collinare reclamano per un rigore su Pastorelli. «Lo 0-0 lascia tutto aperto, contava non subire reti perché al ritorno un pari diverso dallo 0-0 ci fa passare il turno. La gara andava gestita in vista di domenica, sapendo che avrebbe assorbito delle energie ma mi ritengo soddisfatto poiché è mancato solo lo spunto per il gol». In casa biancorossa preoccupa l’infortunio di Federico Peluso: per lui distorsione alla caviglia, che ha richiesto un controllo in ospedale.

Invece il Santa Marinella mette una bella ipoteca sul passaggio del turno, visto il successo esterno per 1-0 a spese della Sorianese. Rete decisiva messa a segno da Davide Cedeno al 26’ della ripresa dopo una partita ben giocata nella quale i rossoblù hanno creato diverse occasioni per passare. Contento il tecnico Nicola Salipante: «È stata una partita giocata bene, dove tatticamente siamo stati ordinati. Già l’inizio è stato buono visto che abbiamo colpito un palo. Tabarini si è messo in luce creando scompiglio nella difesa cimina mentre un’altra bella occasione da gol è capitata a Bevilacqua, con un tiro appena sfiorato da un difensore che meritava miglior fortuna. Poi abbiamo subito due loro contropiede nei quali il portiere Serra si è fatto trovare pronto. Nella ripresa abbiamo ricominciato sulla falsariga della prima frazione, sempre ordinati e compatti. Al 26’ il centro di Cedeno a cui sono seguiti due errori dove si poteva raddoppiare. Su Belardinelli ci sono stati due interventi, uno dei quali nettamente da rigore però sono contento della prestazione della squadra. E soprattutto della continuità di risultati». Come accennato, le gare di ritorno si disputeranno il 30 novembre: al Sale di Ladispoli ci sarà Borgo San Martino-Tolfa, allo stadio Fronti Santa Marinella-Sorianese.