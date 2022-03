Il Santa Marinella cede a Carbognano nel recupero: 1-0 - Terzo Binario News

Il Santa Marinella stoppato dal Carbognano e da un campo sconnesso. I rossoblù hanno ceduto 1-0 nel recupero della quarta giornata di ritorno del girone A di Promozione, rinviata il 9 marzo a causa dell’incidente grave occorso al giocatore cimino Manuel Flore. Un fattore determinante, a detta dell’ambiente santamarinellese, le condizioni del Comunale, che non hanno permesso di giocare palla a terra.

Posto che mister Nicola Salipante ha schierato una formazione rimaneggiata a causa delle assenze di Melara e Gallitano e con una lista gara composta da 15 giocatori, alla fine l’occasione per tornare nella Perla con qualche punto c’è stata ma senza che venisse sfruttata.

Infortunio, proprio a causa del campo, di un giocatore di casa quasi subito poi sono capitate occasioni al Santa Marinella, che ha protestato per un atterramento in area subito da Belardinelli e bel tiro scagliato da De Santis ben parato da Tomassini.

Proprio allo scadere della frazione la rete decisiva messa a segno da Mangione, che ha sfruttato meglio un’ingenuità difensiva. Nel secondo tempo è il giovane Napolitano ad avere l’occasionissima per pareggiare ma spara addosso al portiere all11’. Quindi è capitan Trebisondi a provarci dal limite ma si distingue ancora Tomassini. Da quel momento alla fine sono calci d’angolo e mischie in area senza che però la difesa del Carbognano corra pericoli seri. Disamina lucida quella di Luigi Trebisondi: «C’erano brutti rimbalzi del pallone – racconta il numero 8 rossoblù – ma questo non rappresenta una scusante. L’undici cimino voleva vincere, è abituato a giocare lì e hanno avuto il merito di adattarsi. Ne è nata una gara lanci lunghi abbastanza brutta, con pochissime palle giocate». Questa è la terza sconfitta nelle ultime quattro partite per il Santa Marinella: «L’obiettivo resta la salvezza tranquilla che si raggiungerà intorno ai 42 punti (ora sono 33, ndc) poi cercheremo di toglierci qualche soddisfazione» la conclusione di Trebisondi. Domenica i rossoblù dovrebbero giocare a Ronciglione ma resta il dubbio perché nella formazione cimina sono presenti dei casi di Covid.