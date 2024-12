Il Santa Marinella capolista ospita il Pianoscarano secondo • Terzo Binario News

Il Tolfa invece attende l’Indomita Pomezia

Rimandata di una settimana, riecco la sfida delle sfide che il Santa Marinella capolista disputerà domani alle 11 allo stadio Fronti contro il Pianoscarano secondo.

Per la quattordicesima giornata del girone A di Promozione, il Tolfa invece ospita l’indomita Pomezia allo Scoponi dalle 14.30.

Si viene dallo stop di una giornata imposto dagli arbitri che hanno bloccato i campionati regionali, il che ha sostanzialmente consentito ai giocatori infortunati di recuperare

. Se poi avrà fatto comodo «lo sapremo intorno alle 13 di domani» dice mister Daniele Fracassa «in base al risultato. Di sicuro ci ha permesso di preparare bene questa partita, con un lavoro tattico intenso».

Si arriva al confronto con i rossoblù primo con 27 punti ma reduci dallo 0-0 clamoroso di Ronciglione e con il turno di stop da osservare. I viterbesi invece hanno mantenuto la seconda piazza sebbene nell’ultimo turno non abbiano giocato. In questi giorni si sono visti volti nuovi in via delle Colonie ma nessuno sarà in campo domani dall’inizio. «Prevedo per il portiere Enrico Antonelli e per il mediano Lorenzo Orlando un ingresso graduale in squadra, per quanto possibile, salvo eccezioni dell’ultim’ora». In tema formazione, Cerroni rientra dalla squalifica ed è in ballottaggio con Brutti, che si è messo in luce nelle ultime giornate. «C’è abbondanza davanti, loro sono due prime punte differenti nelle caratteristiche e chissà, magari potrei schierarli contemporaneamente. Prevedo una gara molto tattica dove Caforio è in dubbio sebbene si sia allenato sempre viene da quasi un mese di stop così come Serpieri che accusa dolore alla schiena». Con Notari in porta, Gallitano passerebbe centrale con Gentili, e Polidori a destra con Buonanno a sinistra. Con Cuomo ci saranno Tranquilli e Gaudenzi, davanti Trincia e Tabarini con un centravanti. Se le punte centrali fossero due, uscirebbe uno di questi ultimi. «I nuovi rappresentano ingressi importanti che portano entusiasmo. Ed era quel che serviva, ma ci sarò spazio per tutti» conclude Fracassa. Rimanendo sul tema giocatori, il numero uno Daniele Paniccia è stato svincolato.

A Tolfa, l’incursione vincente di Pescia Romana ha permesso un bel salto in classifica a cui va data continuità, contro un undici non certo di grido come l’Indomita Pomezia. «Peccato perché la pausa ha spezzato un periodo positivi – dice mister Roberto Macaluso – ma bisogna continuare con le prestazioni di livello, uniche a garantire risultati. Occhio ai pometini, se saranno scarsi lo stabiliremo a fine partita». Assente Vittorini per noie al flessore, sarà in lista gara Santecchi. Probabile Fagioli falso 9 e probabile Pasquini dall’inizio. Tornato disponibile Galletti. In collina sono arrivati Mattia Ianari attaccante classe 2006 ex Ladispoli e Santa Marinella e il mediano Leonardo De Simone classe 2005 anch’egli proveniente dal Santa Marinella.