Il Santa Marinella cade a Vejano contro il Canale: 2-0 - Terzo Binario News

Il Canale infila un uno-due micidiale in quattro minuti e stende il Santa Marinella. A Vejano, su un campo d’erba malmesso, i rossoblù hanno perso 2-0 e la rincorsa ai vertici della Promozione subisce un rallentamento brusco.

Contro l’undici canalese, i santamarinellesi hanno avuto diverse occasioni per segnare o almeno per uscire indenni dalla trasferta ma ha prevalso la voglia di vincere degli uomini di Riccardo Sperduti. Nella prima frazione è il centravanti Belardinelli ad avere una palla nitida così come, sul fronte opposto, il portiere Pancotto deve metterci una pezza in un paio di occasioni. Nella ripresa, l’andamento della gara non cambia finché una distrazione sulla corsia di sinistra non manda in rete Moronti al 34’ che si ripete poi dopo quattro minuti dal dischetto, per un fallo commesso dallo stesso Pancotto. Nel mezzo, un’altra occasione nitida per segnare capita a Belardinelli.

«È successo quel che temevo – confessa il tecnico Nicola Salipante – ovvero la disabitudine all’erba naturale. Nonostante ciò, abbiamo avuto la fortuna di portare a termine il primo tempo sullo 0-0 seppur soffrendo. Avevo chiesto alla squadra di non concedere punizioni o angoli e invece il gol loro è arrivato proprio da lì. Si viene da un periodo in cui non ci siamo allenati bene. Ci siamo allungati e dopo lo svantaggio abbiamo subito il secondo gol. Soprattutto all’inizio del secondo tempo c’è stata un’occasione da gol clamorosa, fallita e un’altra occasione sempre sullo 0-0 neutralizzata dal portiere canalese. Insomma – osserva amaramente l’allenatore – ci siamo fatti male da soli, per questo sono molto rammaricato e dispiaciuto. Abbiamo fatto tutto noi e adesso c’è da rimboccarsi le maniche, partendo forte in settimana, allenandoci bene e andandoci a prendere i tre punti i casa con il Pescia» la conclusione di Salipante.

Il tabellino

Canale Monterano: Kalbarczyk, Minotti, Leonardi, Martorelli, Attardo, Santini, Ciolli (25’st Calabria), Barluzzi, Moronti (42’st Di Giacomo), Biagiotti, Polidori (46’st Paccaroni). A disp. Marcello Marani, Pascucci, Dario Marani, Vinci, Crescimbeni, Benelkhadir. All. Riccardo Sperduti.

Santa Marinella: Pancotto, Zerilli, Arseni, De Santis, La Morgia, De Angelis, Cedeno (7’st Melara), Trebisondi, Belardinelli, Pagliuca, Cuomo. A disp. D’Archivio, Crescentini, Sistilli, Grossi, Cianci, Curtis, Scudi, Varani. All. Nicola Salipante

Arbitro Hamza Ashkar di Ciampino.

Reti 34’ e 38’st (rig. ) Moronti (C)

Note: ammoniti Trebisondi, Pagliuca e La Morgia (S).