Il Santa Marinella boccheggia ma fa 1-1 contro il Pescia Romana - Terzo Binario News

Il Santa Marinella conferma di attraversare un momento così così e dal recupero dell’ultima di andata arriva un 1-1 contro il Pescia Romana con rete – all’esordio casalingo – per l’ex beneventano Fabrizio Melara.

Allo stadio Ivano Fronti i rossoblù, al secondo recupero prima della ripresa del girone A di Promozione, si sono presentati quasi con la formazione al completo ma soprattutto nella ripresa, più interessante della prima frazione, la benzina è finita presto e il pareggio nel complesso accontenta tutti.

La formazione messa in campo da Nicola Salipante è quella immaginata, con il solo Scudi che parte dall’inizio per De Santis.

Squadre in campo con il 4-3-3 e inizio di marca montaltese con punizione di Maresi al 5’ alta e poco dopo il portiere santamarinellese Pancotto rischia di combinare la frittata per tenere palla e sul pressing Iannilli manca il bersaglio. Melara, terzo d’attacco a destra, va via ma calcia fuori al 9’. Belardinelli ha un spalla “ballerina” e al 26’ rischia la lussazione ma riesce a proseguire mentre il Pescia ancora con Iannilli, è pericoloso di testa. La ripresa comincia con un Santa Marinella più propositivo e Melara, su angolo di Pagliuca, al 3’ non trova la porta. Passano due minuti e il vantaggio arriva: palla recuperata da Scudi a centrocampo, passaggio per Melara a sinistra, che punta Siclari e dal limite dell’area tira di destro a giro trovando l’angolino. Passa un minuto e su punizione ci prova Giambi su punizione da limite, con conclusione a lato. Al 13’ il calcio di rigore – netto – che Fabrizio Battaglia di Albano Laziale concede agli ospiti. Fallo di Gallitano su Giambi e dal dischetto Mancini tira un rasoterra imprendibile per Pancotto, nonostante questi indovini la direzione. Al 29’ Menuccci rischia l’autorete in seguito a un’azione in pressing portato da Cedeno che nel frattempo ha sostituito Belardinelli. Poi al 39’ il Pescia si vede cancellare il secondo rigore a proprio favore. La bandierina dell’assistente Roberto Torricelli di Roma 1 resta alzata per fuorigioco per diversi secondi mentre l’azione prosegue e l’arbitro Battaglia, che non vede il collega, concede la massima punizione. Dopo svariate proteste, arbitro e guardalinee si parlano e il rigore viene cancellato.

In classifica il Santa Marinella sale a quota 27 punti, che valgono il quinto posto solitario mentre il Pescia resta quattro lunghezze sotto.



Santa Marinella: Pancotto, Caleffi, Zerilli, Cuomo, De Angelis, Gallitano, Melara, Trebisondi, Belardinelli (19’st Cedeno), Pagliuca, Scudi (38’st Arseni). A disp. Sanfilippo, La Morgia, Crescentini, Stefanini, Sistilli, Varani, De Santis. All. Nicola Salipante.

Nuova Pescia Romana: Notari, Siclari, Menicucci, Francesco Palmisani, Cerulli, Codoni (19’st Rossi), Iannilli (1’st Abis), Mancini, Micoli (38’st Bencini), Giambi, Maresi. A disp. Fioretti, Lucherini, Alberti, Gallina, Fabio Palmisani, Bisozzi. All. Pietro Codoni.

Arbitro Fabrizio Battaglia di Albano Laziale.

Reti: 5’st Melara (S) 14’st rig. Mancini (P).

Note: ammoniti Caleffi, Cuomo, Gallitano, Trebisondi (S); Giambi (P). Espulso Alberti (P) al 40’st dalla panchina. Spettatori 350 circa.