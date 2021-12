Il Santa Marinella bloccato dalla Sorianese sull'1-1 - Terzo Binario News

Un pareggio giusto quello fra Santa Marinella e Sorianese, nella terzultima di andata del girone A di Promozione che allo stadio Fronti impattano sull’1-1 e ai rossoblù lo stop causa lo scivolamento in classifica in quarta posizione.

Nella formazione Salipante è costretto a rinunciare a Simone Ferro, per un infortunio, mentre può far tornare in porta Sanfilippo visto che gli under Zerilli e Palmarucci presidiano le fasce.

Gli altri giocatori sono quelli ipotizzati ovvero capitan Trebisondi a centrocampo con De Santis e Scudi, davanti Cedeno, Pagliuca e Belardinelli. Al 16’ respinta con i pugni di Sanfilippo, palla sui piedi di Salvagni che calcia alto. Al 22’ bel numero a sinistra di Pagliuca che trova lo spazio per un cross invitante sul quale però non interviene nessuno.

L’1-0 al 23’ lo firma di De Angelis che segna di testa scegliendo un tempo perfetto su angolo di Pagliuca. Al 36’ super parata di Pallotta su un colpo di testa del solito De Angelis, stavolta dalla parte opposta: il portiere toglie la palla dall’angolino con riflesso prodigioso. L’undici cimino non rinuncia a giocare e al 41’ su punizione di Mastrangeli la zuccata di Luciani manca la porta. Il pressing della Sorianese sul finale del primo tempo però non porta frutti. Dopo 50 secondi della ripresa, gli ospiti potrebbero pareggiare con la conclusione sotto misura di Massaini che trova però De Angelis a immolarsi e negare la rete. Sull’angolo successivo Sanfilippo buca il pallone in uscita, con lo stesso che sfila lungo la porta senza che nessuno lo spedisca in rete. Al 12’ sono i rossoblù a farsi pericolosi con una bella apertura a tagliare il campo di Pagliuca che innesca a sinistra Palmarucci, sulla palla in area Belardinelli sfiora il palo. Fronte opposto e su una azione insistita il tiro di punta di Valentini è fuori di un soffio. Al 25’ il lancio centrale di Cedeno è perfetto per Belardinelli che però incespica, permettendo a Pallotta di uscire. Il centravanti già malconcio esce al 29’ lasciando spazio a La Morgia con Cedeno che si trasforma in attaccante centrale. Al 33’ la Sorianese pareggia con una punizione deliziosa di Valentini che supera la barriera di sinistro rendendo inutile il volo di Sanfilippo. Al 40’ palla sanguinosissima persa da Luciani fuori area sulla quale si avventa Pagliuca che arriva davanti a Pallotta ma il portiere è bravo a chiudere. Dall’angolo testa di La Morgia e pallotta para ancora. Infine, tiro dal limite di Pagliuca e il numero 1 ospite è sempre reattivo. Nel finale, pressing santamarinellese anche se c’è la parata importante di Sanfilippo sulla punizione dalla distanza di Valentini.

Il successo del Borgo San Martino fa scendere i rossoblù al sesto posto, anche se mister Salipante si è complimentato con i suoi.