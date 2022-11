Il Santa Marinella batte il Tarquinia e sorpassa il Tolfa in classifica • Terzo Binario News

In Promozione battuta d’arresto dei collinari in casa dell’Aranova

Con la sconfitta di misura di Aranova (1-0) il Tolfa cede la quinta posizione al Santa Marinella che ha superato il Tarquinia (4-2) e con la doppietta ha visto confermarsi Giordano Belardinelli capocannoniere del girone A di Promozione.

Nella settima giornata, i collinari avevano un compito difficile dovendo affrontare in trasferta una retrocessa dall’Eccellenza e pretendente al ritorno nella categoria superiore.

Vero che la compagine di Daniele Fracassa veniva da quattro successi consecutivi, però la battuta d’arresto causa un salto indietro in classifica.

Quasi formazione tipo per i tolfetani, con il solo Simone Pappalardo assente e il rientro di Omar Pastorelli oltre a capitan Alessio Mecucci dall’inizio. In realtà stava arrivando un pari perché la rete decisiva l’Aranova l’ha segnata al 43’ della ripresa con Matteo Monteforte. Evidentemente l’impegni di Coppa Italia di mercoledì si è fatto sentire nelle gambe dei biancorossi.

Allo stadio Fronti un bel Santa Marinella si concede qualche distrazione con il Tarquinia. Ad aprire le marcature è stato de Angelis sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 18’. A cavallo dei due tempi, la doppietta di Belardinelli (autore finora di 9 centri in 7 partite compreso un rigore): una al 43’su assist di Davide Cedeno e l’altra al 28’ della ripresa. A chiudere i giochi, il punto di Riccardo Peveri al 45’. Dopo pochi secondi dall’inizio del secondo tempo gol etrusco di Mauro Catracchia, con Giuseppe Arcorace che al 32’ ha siglato il 3-2 momentaneo. «La gara è stata combattuta – dice mister Nicola Salipante – e non l’abbiamo chiusa per poche lucidità e gestione della palla. Sul2-0 e potevamo fare il terzo, sul 2-1 ci siamo abbassati troppo e il 3-2 è arrivato da un’uscita sbagliata nostra. Tuttavia, sono contento della vittoria, che dedico al mio papà Ivo, non dei gol subiti perché serve una crescita mentale».