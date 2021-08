"Il rispetto chiama rispetto" non come nel parco giochi del Cerreto a Ladispoli - Terzo Binario News

Area invasa da cacche non raccolte, riflessione di un cittadino

“Il mondo dei diritti e … Zero doveri!

Si sente parlare delle strade che fanno schifo, la gente non raccoglie le cartacce, le nostre strade e i nostri parchi sono diventati immondizia !

<Io ho Diritto ad avere le strade Pulite! Io ho Diritto alla raccolta differenziata! Io ho Diritto ad avere più controlli per le strade! Io ho Diritto perché…

Ne ho diritto!> Ma i doveri ???

In questo momento mi rivolgo ai padroni di cani ,dei nostri amici con la A maiuscola a quattro zampe, e anche loro hanno diritto di portare i loro amati da qualsiasi parte vogliano. Loro hanno diritto di portarli nei bar se ne hanno voglia, al mare se ne hanno voglia , in qualsiasi esercizio se ne hanno voglia…

Perché giustamente è un loro Diritto!

Quindi si creano aree apposite per i “nostri” cuccioli, si creano aree giochi adatte per farli giocare…Come quelle che si creano per nostri bambini! Ma per accedere a queste aree cani bisogna camminare un po’… bisogna muoversi come quando portiamo i nostri pargoli al parco …

Il parco non sempre si trova sotto casa! Lo stesso è per le aree cani.

Quindi ogni tanto il ‘popolo dei diritti’ dovrebbe fare il proprio dovere …ovvero non invadere con i propri amici a quattro zampe (spesso e volentieri non raccolgono le loro deiezioni) le arie apposite dei nostri ragazzi.

Aree dove dovrebbero giocare! Non allenarsi al nuovo sport dell’estate ovvero il salto dello “str***o”. Chi perde si porta una cacca in faccia o su una mano a casa!

Ma puntualmente noi… siamo il popolo dei diritti e niente doveri! QUINDI I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE PUNTUALMENTE GIOCANO E SI DIVERTONO NELLE ZONE DEDICATE ALLA NOSTRA PROLE!

Citando le parole di Gasperino il Carbonaro ‘se tu mi mi freghi sulle fascine, significa che sei ladro te, tuo padre e pure tuo nonno!’

Vorrei concludere così queste poche righe scritte dal cuore: il Signore ci ha fatto due mani con una si prende e con l’altra si dà, cominciamo tutti quanti a dare rispetto e vedrete che piano piano gli altri cominceranno a rispettare noi”.

