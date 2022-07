Il Rione San Pietro Frati di Cerveteri elegge Presidente e nuovo direttivo • Terzo Binario News

La riunione è fissata per venerdì 15 luglio

Dopo lo stop forzato dettato dalla crisi pandemica durata più di due anni, tornano ad animarsi i Rioni di Cerveteri.

Dopo le feste e il calendario di appuntamenti estivi del Rione Casaccia, è il Rione San Pietro, altro storico Rione cittadino ad annunciare i prossimi passi.

Il primo, quello di venerdì 15 luglio, quando alle ore 21:00 in Via Colle dell’Asino n.14 Z si svolgerà una riunione per eleggere il nuovo Presidente e il nuovo Direttivo del Rione.

Ad annunciarlo è lo stesso rione sul proprio profilo Facebook, con un post con il quale invita gli interessati a partecipare.