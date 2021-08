Il ringraziamento della Pro loco Civitavecchia per il Padellone - Terzo Binario News

“A conclusione della tradizionale manifestazione de “Il Padellone” la Presidente e il Consiglio Direttivo della Pro Loco, esprimono soddisfazione per l’esito positivo raggiunto anche per questa edizione, nonostante i tempi esigui per l’organizzazione.

I ringraziamenti sono rivolti all’Amministrazione comunale, nelle persone del Sindaco Avv. Ernesto Tedesco e dell’Assessore al Turismo Avv. Emanuela Di Paolo che hanno creduto nelle capacità organizzative della Pro Loco necessarie per gestire la manifestazione più sentita tra le iniziative per i festeggiamenti del Natale di Civitavecchia.

Agli uffici comunali del servizio Turismo guidati dal Dirigente Avv. Marrani, all’Ufficio Tecnico ed a CSP per l’intesa e la sinergia totale nello svolgimento dell’iter amministrativo.

Un ringraziamento ai Volontari impegnati nei quattro giorni per il servizio di accoglienza e ai tavoli e all’ “allegra brigata” di cucina capitanata dalla straordinaria Lady Chef Patrizia Manunza.

“Sono stati quasi confermati i numeri delle fritture delle precedenti edizioni – afferma la Presidente Maria Cristina Ciaffi – nonostante il timore per i contagi Covid e la posizione più ridotta ed arretrata rispetto allo scorso anno. Siamo contenti di aver rispettato la tradizione e fieri del risultato ottenuto, con numerosi commenti di apprezzamento del pubblico. Voglio esprimere inoltre un ringraziamento a Red Fire”.

F.to Il Presidente

Maria Cristina Ciaffi