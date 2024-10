Il Rifugio degli Elfi ospiterà la presentazione del libro "Profumo di Carta", la nuova raccolta poetica del giornalista Francesco Certo • Terzo Binario News

Mercoledì ottobre alle ore 18:00 il Caffè Libreria Il Rifugio degli Elfi ospiterà la presentazione del libro “Profumo di Carta” la nuova raccolta poetica di Francesco Certo, Edizioni Ensemble. Dialoga con l’autore la giornalista Alice Lopedote, letture dello scrittore musicista cantautore e attore Claudio Germanò.

Intorno all’amore e alla sua forza rivitalizzante e ineguagliabile, intorno alla donna “Divina” per definizione, intorno ai pilastri della vita nella forma degli affetti insostituibili. Sono i cardini della nuova raccolta poetica del giornalista Francesco Certo, intitolata “Profumo di Carta”. L’autore torna alla antica consuetudine, quella di ripartire il volume in sezioni, punteggiate dalle cento poesie che descrivono L’Amore sopra tutto, L’anima scintilla, Divina, Essenza di vita, Cuore di poeta.

Francesco Certo, giornalista professionista dal 1997. Dal 2003 caporedattore di Dimensione Suono Roma e Dimensione Suono Soft (gruppo Rds). Autore di diverse raccolte poetiche per Guida, Bertoni, Pav edizioni, Bibliotheka, Dantebus. Dai primi anni ’90 redattore per diverse testate quotidiane di articoli di cronaca sport e cultura. Membro di commissioni di esame per l’abilitazione al titolo professionale di giornalista, libero docente di corsi accademici e non di Scienze della Comunicazione, conduttore radio televisivo e moderatore di congressi, convegni e conferenze stampa di varie discipline.

Per info 069943140

Modalità di partecipazione: INGRESSO GRATUITO – POSTI LIMITATI