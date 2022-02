Il ricordo di Monica Vitti del professor Michele Castiello - Terzo Binario News

Monica Vitti (Maria Luisa Ceciarelli), nasce a Roma il 3 novembre 1931

….Io sono fragilissima. Gli attori sono molto fragili. Narcisimo? Esibizionismo?

Per favore….Fare l’attore e recitare è come fuggire, un modo per ridurre al minimo le proprie responsabilità….

…..Incomunicabilità e Solitudine,Grandezza e Comicità…...

Deux ou trois choses que je connais de moi…almeno fino a 5,6,7(dico io sino a 10 . (?)

…….e a proposito della….memoria ( o l’Emozione…?)……

…“il Disordine” e ( il contrario )…, l’Onestà … e…l’Aspirazione… e sul cinema….

…”Lasciatemi l’ emozione, e tenetevi pure la memoria. Io non la voglio, perché è una truffa, e non la si può nemmeno portare in tribunale perché vincerebbe lei.

La memoria non è con me, ma contro di me….

…..Mentre girava Deserto Rosso di Antonioni le domandavano davvero : “Ma è vero che le fanno male i capelli, come nel film?” E con la proverbiale ironia rispondeva:” Sì, diceva, ma solo il mercoledì e il giovedì”. Divertente, ironica, spiazzante.

Sulla dignità delle donne…..

…………..Se non ora, quando?”, per la difesa della dignità delle donne, ha affidato un messaggio all’attrice Angela Finocchiaro: “Le donne mi hanno sempre sorpreso. Le donne sono forti e hanno la speranza nel cuore e nell’avvenire”. Non poteva mancare, lei che più di ogni altra attrice è stata il simbolo dell’emancipazione femminile.

… Michelangelo Antonioni, da quella incantevole nuca, da L’avventura (1959) in poi trasse ben altre doti che noi abbiamo avuto modo di ammirare nella sua lunga carriera di attrice….

Un lembo della sua biografia

……Quando a 14 anni e mezzo avevo quasi deciso di smettere di vivere, ho capito che potevo farcela, a continuare, solo fingendo di essere un’altra, e facendo ridere il più possibile. Ci sono riuscita bene in teatro, nella vita molto meno. È stato come, per un naufrago, trovare un relitto a cui aggrapparsi….”

Il cinema cosa è il cinema?…….

…..A differenza di tutte le altre forme d’arte, il cinema è in grado di cogliere e rendere … il passaggio del tempo, per fermarlo, quasi a possederlo in infinito…….

Direi che il film è la scultura del tempo.” (Andrej Tarkovskij

Con profonda tristezza e toccante dolore inizio questo breve articolo: ma sono in gran parte presenti ( nella prima parte) citazioni e riflessioni ( anche e soprattutto) della Musa antononiana che il mondo avvolse con i suoi personaggi, creati dai maestri del cinema ( in primis Antonioni e poi tutti gli altri); citazioni racchiuse in una (mia) riflessioni possente e febbrile, irrefrenabile ,quasi silenziosa qui nel salone-studio –…”interminati sono gli spazi e sovrumani i silenzi, …ove per poco il cor non si spaura…”(G. Leopardi)….- così interdetto ho ascoltato l’annuncio. Un ….Ansa…..

Queste mie poche righe sono l’estremo, ultimo omaggio, a una delle più grandi attrici italiane ed europee (l’ultima) del mondo intero. Non posso non rammentare la passione e l’intensa ansia emotiva che m’avvolse nell’approntare tutto e seguire la rassegna a lei dedicata due anni or sono che ci portava sino all’esplosione della Pandemia ,e poi 8 mesi dopo ripresa per concluderla con i due ultimi film in cartellone: il capolavoro del grande ferrarese Deserto rosso e La Tosca con un bravissimo Gigi Proietti ( anch’egli compianto). Ecco un vortice di emozioni m’assale ora e lo è stato (ancor più) stamane alla notizia che annunciava la morte dell’ultima Divina del cinema Monica Vitti. Rassegna davvero sofferta e da me fortemente voluta con la collaborazione del sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci e l’Assessore alla cultura Federica Battafarano.

Non riesco a dire di più ( così a cuore caldo …piccolo…)poiché il suo si, il suo, fu …un Cuore…. GRANDE GRANDISSIMO!…..

… tra singhiozzi, raffreddamenti, innamoramenti improvvisi e lunghi incendi. Tre gli amori nella sua vita da raccontare: Michelangelo Antonioni, Carlo di Palma e Roberto Russo, che diventa anche suo marito. Tre uomini molto diversi, tre momenti di vita che sembrano vite differenti…..

Prof. Michele Castiello – Docente di Storia del Cinema di UPTER Roma