Il ricordo di Augusto Cecchini, il pasticcere "caprone" di Ladispoli - Terzo Binario News

Il ricordo di Franco Conte

Venne da Roma, con il suo mestiere, il pasticcere Augusto Cecchini, da subito soprannominato il Caprone, per via della barbetta inseparabile.

In Via del mare apri la pasticceria, la gestiva insieme alla moglie ai figli e figlie, …da subito un grande successo, possiamo dire senza ombra di dubbio che i suoi cornetti e pastarelle erano le più apprezzate.

“Uno dei suoi figli franco era il più bravo a fare soprattutto i cornetti “,…oltre alla vendita al dettaglio riforniva anche i vari bar non solo di Ladispoli, ma anche oltre …da cerveteri ai terzi, era lui che li riforniva,….un duro lavoro con alzatacce di notte….il giorno si dormiva per affrontare il lavoro notturno.

Il caprone…era un uomo serio , ma sapeva stare in compagnia e scherzare, la sua…anzi le sue passioni erano la moto, la barca, e la Roma…” e ce ne sono di storie da raccontare “…ma la sua vita …era la famiglia , a cui dedicava anima e corpo, conosciuto da tutti, ha sempre lavorato onestamente,…ma è stato provato dalle avversità della vita più volte,….era di cuore, diceva sempre…. dove mangiano in due si può mangiare anche in 5,…. si in 5, ..se capitavi a casa sua la prima cosa che ti chiedeva….era se avevi mangiato, ti faceva accomodare alla sua tavola.

Spirito giovanile, era un grande amico con l’attore bombolo , ….quando andavano in barca, bombolo alzava la bandiera dei pirati e lo faceva avvicinare ai stabilimenti balneari….e con il megafono iniziava con le sue battute,….altri tempi…..la casa di Augusto era proprio di fronte allo stabilimento dei militari, a ridosso del fosso vaccina,…sotto ….al piano strada c’era un bar,…che divenne la sua seconda casa,…..anche per la grande amicizia con i proprietari,….erano gli anni in cui tutti si conoscevano e rispettavano,… un ricordo semplice di una persona che possiamo dire è stato uno dei pionieri pasticceri, ….il caprone e il suo 900 Honda Bol dor, ….la moto per eccellenza degli anni 80,…rossa e nera,….tenuta sempre come un oracolo,….la piazza marescotti che era un grande spiazzo con tantissimi parcheggi, .. … quante volte di sera i ragazzi si recavano nella sua pasticceria per prendere qualche cornetto o pastarella,….per poi tornare lì…in piazza….a quei parcheggi….a gustarli fra amici,…be’….quasi tutte le sere, e ogni volta Augusto non si faceva mai pagare,…..diceva divertitevi siete giovani…..ma state attenti…..parole da padre di famiglia….che oltre a buoni consigli….non ti dava mai un cornetto o una pastorella……..no!…lui ti dava un intero vassoio ,….possiamo dire che anche Augusto…..il caprone è stato un personaggio importante per Ladispoli, e oggi lo abbiamo voluto ricordare non solo per la sua pasticceria….ma soprattutto per la sua bontà.

Ciao Capro’ riposa in pace”.

Franco Conte