Il ricavato dello spettacolo “Janare” a Tarquinia devoluto alla lotta contro il cancro • Terzo Binario News

Successo per lo spettacolo dal titolo “Janare”, messo in scena venerdì scorso nell’auditorium San Pancrazio, a Tarquinia, liberamente tratto dal volume “Storia e storie di stregoneria in Tuscia” di Giancarlo Breccola. L’incasso della serata, a offerta libera, è stato interamente devoluto all’associazione “Il Cuore di Rosalba” per la lotta contro il cancro.

Ad esibirsi la Compagnia Teatrale “Giorgio Zerbini” di Montefiascone, con il patrocinio dell’amministrazione provinciale di Viterbo.

Gli interpreti erano Patrizia Burla, Renzo Burla, Margherita Camicia, Pina Cordovani, Anna Rita Ferretti, Rita Ippoliti, Mauro Mequio, Daniela Paladino, Sabrina Pepponi, Albina Rossi, Elia Santini, Angelo Santoro e Tiziana Sarteani. Alla regia Anna Rita Ferretti, Albina Rossi e Elia Santini. L’audio e le luci sono stati curati da Matteo Loreti e Andrea Paradiso, le musiche di Raffaela Torrigiani.

Soddisfatto Maurizio Perinu, organizzatore dell’evento, che da 11 anni, per pura passione e senza fini di lucro, organizza eventi culturali.

“Ringrazio le persone che hanno assistito allo spettacolo – dichiara Maurizio Perinu – i registi, gli attori e il personale tecnico che hanno consentito di mettere in scena uno spettacolo di alto livello.

Un grazie particolare a Franco Pagliaccia, Presidente dell’Associazione “Il Cuore di Rosalba”, sodalizio al quale sono stati destinati i fondi raccolti e che andranno a sostenere la ricerca scientifica contro i tumori.”