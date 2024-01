Il Real Tolfa al decimo sigillo: 6-2 nel derby con l'Amatori Allumiere • Terzo Binario News

Foto Nicoletta Vittori – “Finisce 6 a 2 il derby collinare con l’Amatori Allumiere nella splendida cornice del Felice Scoponi di Tolfa.

La squadra di patron Mura consolida il primo posto in classifica.

Una partita a senso unico messa in discussione solamente nel primo tempo da un gran goal di Mocci sul risultato del 1-1.

Una scossa che ha spronato i ragazzi del duo Felicini – Iacomelli, che padroneggiano il resto della partita. Gli autori dei gol sono il solito Mercuri Stefano (3 goal), Spagnoli Mirco, Vela Alessio e Mercuri Mirko per chiudere la sestina.

Una differenza reti di + 33, 49 goal in 14 partite e miglior difesa del campionato.

Il presidente tiene calmo l’ambiente: “ottima prestazione, felice per la squadra e per i tantissimi tifosi accorsi, ora pensiamo alla prossima partita, concentrati e determinati”.

Domenica scontro diretto al Tamagnini con il Quartiere Campo Oro secondo della classe, una partita da non perdere”. La nota del Real Tolfa.