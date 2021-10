Il rapporto settembrino della Caerite su verde e illuminazione di Cerveteri - Terzo Binario News

La Multiservizi Caerite comunica che è online il consueto report delle attività mensili svolte sul verde pubblico e l’illuminazione. Il report, così come l’agenda settimanale che contiene il programma degli interventi, è uno strumento che consente di conoscere nel dettaglio il numero di interventi, la tipologia e le ore lavorate in ciascuna frazione del comune di Cerveteri dal personale specializzato di Multiservizi.

Il report del verde pubblico del mese di settembre (https://bit.ly/3ooLzIP) conta 254 interventi relativi al taglio erba, raccolta rifiuti, potature arbusti, pulizia spiagge, taglio erba su cigli e marciapiedi. Le zone più interessate dagli interventi sono state Cerveteri (38,6%) e Cerenova (25,2%) mentre il totale delle ore lavorate è stato di 1.595.

Per quanto riguarda il report relativo all’attività sull’illuminazione pubblica (https://bit.ly/3uywJAj) il totale degli interventi è di 102, distribuiti tra manutenzione ordinaria, interventi su impianti semaforici e cimiteri comunali. Il 49% degli interventi è stato effettuato a Cerveteri mentre il totale ore lavorate è di 403.

