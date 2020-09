Il quarantennale di Carmine "Nonnetto" Amoroso, Conte: "Ladispoli gli dedichi un ricordo" - Terzo Binario News

“Esattamente 40 anni fa , esattamente nel 1980, ci lasciava Carmine Amoroso,” per tutti il Nonnetto”. Il suo è un ricordo sincero, del pioniere nella rottamazione auto, il fondatore, ….. figli e nipoti ancora oggi esercitano il suo stesso lavoro,….un piccolo grande uomo, proprio per via della sua statura gli arrivò il soprannome, simbolo di identità ladispolana, i soprannomi erano tanti e ognuno con la sua storia di vita ..lo ricordiamo con la sua bmw rosso amaranto, all’epoca era una vettura di alto livello, e lui piccoletto che la guidava come fosse una piccola e maneggevole vettura,….una famiglia numerosa la sua, a cui non ha fatto mancare niente, era di poche parole, onesto e serio sia nel lavoro che nei rapporti sociali, ma con chi aveva più confidenza era uno spasso, scherzoso e sempre pronto alla battuta,…classe 1925, con una forza e vitalità infinite.

Oggi lo vogliamo ricordare quale nostro concittadino storico e pioniere nel suo lavoro , ben tre generazioni nel mondo della rottamazione auto qui a Ladispoli, di cui oggi tutti noi conosciamo i suoi figli , nipoti, e spesso vi ci rechiamo.

Chi era il nonnetto…..era una persona generosa e premurosa ….se lo incontravi la prima cosa che ti diceva….regazzi colazione , e ti offriva cappuccio e cornetto, e prima di andarsene si raccomandava sempre dicendo state attenti e non vi allontanate, ..il Nonnetto per tutti noi,…… una vita di lavoro e sacrifici, gioie e amarezze….ma lui ha sempre saputo affrontare i problemi e andare avanti,…..un uomo discreto e onesto,…che oggi a quarant’anni dalla sua scomparsa Ladispoli dovrebbe ricordare , dedicando lui un angolo di questa terra, dove lui con il suo vissuto , è andato ad arricchire il grande baule dei ricordi di questa città”.

Franco Conte