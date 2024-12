Il Purple Gospel Choir di Tolfa fa il pienone a Montecitorio • Terzo Binario News

Il 19 dicembre 2024, la prestigiosa Sala della Regina presso la Camera dei Deputati ha ospitato un concerto di grande impatto emotivo, che ha visto l’esibizione congiunta di due cori: il Purple Gospel Choir di Tolfa e l’Amazing Grace Gospel Choir di Roma. L’evento, organizzato dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ha rappresentato un’occasione straordinaria per celebrare la musica gospel e la sua capacità di unire le persone in un momento di profonda spiritualità.

Il coro è stato presentato dall’assessore Alessandro Tagliani del comune di Tolfa, mentre l’onorevole Alessandro Battilocchio ha fatto da padrone di casa, accogliendo i cori e gli ospiti. Alla manifestazione hanno preso parte personalità di spicco del panorama politico italiano, tra cui il Vice Premier Antonio Tajani, i ministri di Forza Italia Gilberto Pichetto Fratin, Anna Maria Bernini, Paolo Zangrillo, il presidente del gruppo parlamentare alla Camera Paolo Barelli, il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri e i gruppi parlamentari azzurri al gran completo.

La performance ha unito l’energia e l’abilità vocale dei due cori in un repertorio che ha spaziato dai brani gospel più tradizionali a quelli contemporanei, esaltando la tradizione afroamericana e la sua influenza sulla cultura musicale internazionale. La direzione artistica del Purple Gospel Choir è affidata al Maestro Timothy Martin, noto tenore e performer afroamericano, che ha portato la sua esperienza internazionale per diffondere e valorizzare la musica gospel in Italia.

L’evento natalizio promosso da Forza Italia ha regalato ai presenti un momento di cultura, riflessione e condivisione attraverso la potenza della musica.