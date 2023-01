Il Purple Gospel Choir di Tolfa alla messa cantata ad Allumiere e poi prove aperte • Terzo Binario News

Primo appuntamento canoro del 2023 per il Purple Gospel Choir, coro gospel di Tolfa, con una Messa cantata, domenica 8 Gennaio alle ore 10:30, presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, Allumiere.

Pregare cantando è sempre una gioia per i Purple, ancor più avere la graditissima occasione per accogliere insieme il nuovo anno nel vicino Comune di Allumiere, a conclusione di una stagione natalizia ricca di soddisfazioni; il Coro esprime quindi un ringraziamento al Comune di Allumiere e a Don Roberto per l’invito.

Il Coro, inoltre, si tratterrà nel pomeriggio ad Allumiere, dove in Oratorio dalle ore 15:30 avranno luogo delle speciali prove domenicali aperte agli amici di Allumiere, a curiosi e interessati che abbiano desiderio di assistere alle prove e sostenere la propria audizione per potersi unire all’organico corale.

Per informazioni: purplegospelchoir.tolfa@gmail.com

Il “Purple Gospel Choir” è diretto dal Maestro Timothy Martin e accompagnato dal Maestro Emanuele Bruno al pianoforte.

L’organico corale è costituito da 4 sezioni (soprani, mezzosoprani, tenori e bassi) per un totale ad oggi di circa venticinque voci complessive, tra cui anche le voci soliste.

Il Direttore, Maestro Timothy Martin, tenore e performer afro-americano noto sulla scena nazionale ed internazionale, attualmente è docente di storia della musica presso l’American University of Rome e Direttore Artistico presso la DAREC Academy, Accademia Internazionale Professionale di Musical di Roma, e può inoltre vantare una consolidata esperienza artistica a tuttotondo grazie e molteplici impegni professionali in concerti, anche d’opera, film, musical, spettacoli teatrali e produzioni televisive.

Il Maestro Emanuele Bruno, che accompagna dal vivo il Coro al pianoforte digitale, è a sua volta reduce da una recente esperienza di successo con uno spettacolo al Teatro Olimpico.

Per chi vuole godere quindi di un momento intimo e al tempo stesso gioioso, caratteri tipici del genere Gospel, non resta che fare un salto in collina e chissà che magari non vi venga voglia di provare.