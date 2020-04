Il punto sull'avanzamento dei cantieri a Civitavecchia - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Nel corso della settimana, si è registrato un sensibile progresso nello stato di avanzamento di numerosi cantieri aperti dall’assessorato ai Lavori Pubblici.

In particolare, si è conclusa l’operazione di revisione dello snodo di Porta Tarquinia, con gli arredi e la ripavimentazione completa della nuova rotatoria. Ai ritocchi anche la rotatoria di via Adige. Tra i lavori su strada, si segnala anche l’intervento di ripristino di strada e marciapiede su via Terme di Traiano nei pressi dell’istituto scolastico e, dopo la riparazione di una perdita idrica, in corrispondenza della casa di riposo Villa Santina. Missione compiuta anche per i marciapiedi di via Galilei.

Sono inoltre in via di sostituzione i lampioni della parte a traffico limitato di corso Centocelle. Procedono infine spediti i lavori in corso al depuratore di filtrazione. “Ho effettuato una visita al cantiere presso il fosso Fiumaretta” ha spiegato l’Assessore ai Lavori pubblici Roberto D’Ottavio “e ho potuto documentarmi così sullo stato di avanzamento di un’opera strategica.

La lavorazione in corso, con il rifacimento della prima linea e l’adeguamento di seconda e terza linea, consentirà infatti alla città di dotarsi di un impianto più sicuro e di migliorare ulteriormente la qualità delle acque di scarico”.