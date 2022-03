Il punto sulla Promozione di Tolfa, Borgo San Martino e Santa Marinella - Terzo Binario News

Il Tolfa è uscito con le ossa rotte dal turno infrasettimanale di di Promozione e ora è condannato a vincere per evitare che la capolista Antica Aurelio scappi via senza poter essere più raggiunta e sotto, il Borgo San Martino incalza.

Però i collinari, nella sfortuna, hanno avuto un mezzo colpo di fortuna: infatti il calendario ha fissato per la quinta di ritorno del girone A di Promozione lo scontro fra Antica Aurelio e Borgo San Martino. Dunque si parte con i romani a 47 punti, tolfetani a 43 e ceriti 41.

Posto che i biancorossi, ospiti della Sorianese e non è certo trasferta facile, hanno l’obbligo assoluto di vincere, dopo possono tifare per il pari o per il successo del Borgo. Solo così si possono accorciare le distanze su entrambe.

Ma come ha evidenziato anche mister Daniele Fracassa «che ci sono ancora undici gare e 33 punti in palio. Nonostante la rabbia, gli obiettivi del Tolfa non cambiano e il tornare subito in campo rappresenta un vantaggio. Per riprenderci quanto è stato tolto contro l’Asa, a Soriano faremo bottino pieno». E la Coppa Italia di Promozione, con il Tolfa arrivato agli ottavi di finale, può rappresentare un altro tassello da aggiungere alla stagione. Un tassello che potrebbe pesare, nel caso in cui i collinari arrivassero fino in fondo.

Esulta invece il Borgo San Martino, con la felicità espressa dal tecnico Emiliano Bernardini: «Non è stata una bella partita quella con il Tuscania (nonostante il 4-0 finale, ndc), ma giocando di mercoledì aumentano le incognite. Comunque è arrivata vittoria importante, manca poco per la salvezza diretta e domenica sul campo della capolista saremo carichi e pieni di motivazioni. Ce la giocheremo, vendendo cara la pelle e proveremo a giocarcela a viso aperto, spensierati e determinati».

In ultimo il Santa Marinella, l’undici più riposato di quelli locali per aver saltato il turno infrasettimanale di Promozione. Infatti per le condizioni critiche in cui versa il centrocampista del Carbognano Manuel Flore in seguito a un incidente stradale, la compagine viterbese ha chiesto il rinvio. La pausa ha aiutato a recuperare qualche giocatore non esattamente a posto come lo stesso capitan Luigi Trebisondi e domenica allo stadio Fronti arriva un Montefiascone giovane, a metà classifica, che non ha nulla da perdere. I rossoblù, agganciati al sesto posto a 30 punti dall’Asa, vogliono proseguire in un campionato tranquillo.