Il Psi romano: "Non basta il bonus monopattini per sostenere il lavoro autonomo" - Terzo Binario News

Il Partito Socialista Italiano di Roma chiede un sostegno diretto al mondo del lavoro autonomo, realtà in profonda sofferenza che mantiene i redditi e le pensioni.

Partite Iva, lavoratori a tempo determinato e stagisti sono le categorie più deboli e più colpite dall’emergenza Covid ed hanno bisogno di un vero sostegno non soltanto con i bonus relativi alla micromobilità come i monopattini.

Roma è un città tanto grande e non sempre si può scorrazzare o attraversarla con un monopattino. La mobilità pubblica deve fare la sua parte in questo difficile momento, favorendo il risparmio e la mobilità in piena sicurezza.

Riteniamo che l’ATAC, supportato dal Governo, possa sostenere la mobilità e la sicurezza dei lavoratori (autonomi, determinati e stagisti) con costi più bassi e corse più elevate e sicure.

La richiesta del Partito Socialista Italiano di Roma è chiara. Un piano tariffe agevolato nel settore del trasporto pubblico sulla Capitale fino a che non finisca l’emergenza sanitaria ed economica.

Così Antonio M. Catania, membro di Segreteria PSI Federazione Metropolitana di Roma.