Il Psi di Ladispoli si unisce a Italia Viva, Italia in Comune ed Azione - Terzo Binario News

“Compagni socialisti di Ladispoli volevo informarvi che dopo lunga riflessione e con l’assenso dei vertici romani che mi hanno assicurato libera autonomia ho deciso come responsabile del PSI locale di aderire alla coalizione con ITALIA IN COMUNE – ITALIA VIVA – AZIONE Per dare un contributo alle prossime elezioni amministrative.

Un contributo di trasparenza e affrontare le criticità della nostra cittadina”.

Paolo Pietro BOCCABELLA