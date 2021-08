Il programma di Ferragosto per Civitavecchia - Terzo Binario News

Tutto pronto a Ferragosto per la festa con il Trio d’Autore.

Franco Califano, Roberto Murolo, De Andrè, Luciano Rossi, Alessandro Mannarino e tanti altri grandi artisti verranno omaggiati in questa serata. Non mancherà la musica popolare romana, napoletana e tanto altro.

Una super band accompagnerà il TRIO D’AUTORE sul palco di Piazza della Vita (LA MARINA) il 15 agosto.

Proseguono i successi di questa band Civitavecchiese capitanata da Max Romagnolo e Steve J, che li ha visti protagonisti alla Maratona di Roma, in piazza Navona, per ben due anni consecutivi, duettano con Roberto Ciufoli (premiata ditta), suonano in occasione del grande evento “la notte delle candele” di Vallerano con 10.000 persone in piazza ad attenderli e centinaia di concerti in tutta Italia.

LA BAND

Max Romagnolo(Voce, fisarmonica e pianoforte), Steve J (Chitarre acustiche e voce), Vittorio Longobardi (Contrabbasso), Nunzio Fanni (Percussioni), Alessio Bonucci (Batteria)

Coordinamento Organizzativo del Concerto: “il Mosaico”

Coordinamento Artistico del Concerto: Giulio Castello