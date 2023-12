Il programma dei giorni di Capodanno a Tarquinia • Terzo Binario News

Concerti, l’arte dei madonnari e il presepe vivente per il weekend di Capodanno. È quanto propone il cartellone delle manifestazioni di Natale organizzato dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro loco Tarquinia e il mondo dell’associazionismo tarquiniese.

Si parte il 29 dicembre al teatro comunale “Rossella Falk”, alle 18,30, con Le Capinere Ensemble che faranno vivere le suggestioni sonore e visive di un concerto a lume di candela.

Il 30 dicembre si apre alle 15,30 con l’arte dei madonnari. Gli artisti del gessetto si ritroveranno a piazza Giacomo Matteotti, per dare dimostrazione del loro talento con la realizzazione di tre grandi opere. In contemporanea, sarà allestita una postazione fissa per il laboratorio artistico “Il piccolo madonnaro”, iscrizione gratuita, in cui i bambini realizzeranno con i gessetti colorati i loro disegni sotto la guida di un maestro madonnaro. L’iniziativa è curata dalla Pro loco Tarquinia.

Dalle 17 torna al convento di San Francesco la magia del presepe vivente. Dopo il successo della prima data, con oltre 2500 visitatori, la rappresentazione curata dall’associazione Presepe vivente Tarquinia è pronta a stupire ancora una volta il pubblico, in attesa del gran finale del 6 gennaio, con l’arrivo dei Re Magi a dorso di cammello.

Il primo giorno dell’anno, per festeggiare l’arrivo del 2024, tutti in piazza Cavour dalle 17,45, per il concerto gratuito “Swing City – The Movie Show” di Miwa Big Band che, per l’occasione, si presenterà in una nuova veste, con la partecipazione di numerosi musicisti di talento. L’esibizione combinerà swing, blues e soul, insieme a una sezione allargata di fiati, con colonne sonore e sigle di telefilm per uno spettacolo imperdibile.

Prosegue poi la serie di eventi di “A Natale puoi”, la rassegna enogastronomica patrocinata da ARSIAL che propone all’interno della sala Lawrence in via Umberto I degustazioni, laboratori e show cooking che vedono protagonisti i prodotti enogastronomici e le aziende della Tuscia.

Venerdì 29 dicembre, alle 17,30 Show Cooking di Vittoria Tassoni, Cuoca dell’Alleanza Slow Food; alle 19,30 Degustazione guidata da Enrica Cotarella su “Il Roscetto: versatilità della forma e territorialità della sostanza” ed alle 21,15 il Concerto Degustazione “La musica della West Coast” di

Daniele Cordisco duo con la Mixology di Capolinea Caffè.

Sabato 30 dicembre alle 17,30 si inizia con un laboratorio a cura di Slow Food; alle 19,30 si prosegue con il laboratorio sulla Nocciola Gentile Romana biologica a cura di Cinzia Rossi e Giovanni Piergentili di “Nativa” per concludere alle 21,15 con un Concerto Degustazione “Le grandi voci femminili del jazz” con Ava Alami (voce) e Andrea Saffirio (tastiere) accompagnati dalla Mixology di Latitudine 42 bar&viaggi con Veronica Tortella barwomen.