Il progetto Amazzoni, che promuove lo sport inclusivo, riempie il PalaSorbo di Ladispoli • Terzo Binario News

“Abbiamo realizzato un nuovo evento di inclusione e accessibilità, per promuovere uno sport senza barriere.

Un evento reso possibile grazie alla collaborazione tra il Progetto Inclusivo “Ladispoli, una città che sa ascoltare”, ideato da Marco Cecchini e Valentina Manca; il progetto “Amazzoni”, scritto da Cinzia Rocchi e dal compianto Giuliano Falcioni della palestra La Palma; e il progetto “Sport Integrato”, ideato da Lorenzo Agostini e Angelica Tiozzo della Gym Ladispoli.

Abbiamo potuto vedere come anche nello sport le barriere possano essere superate, per costruire uno sport cittadino accessibile a chiunque lo desideri, perché nessuna diversità deve portare all’esclusione.

Qui a Ladispoli, da quando nel settembre 2022 ho ricevuto la delega dall’Amministrazione Comunale per l’attuazione del progetto di inclusione sociale “Ladispoli, una città che sa ascoltare”, abbiamo reso i servizi comunali — come uffici amministrativi, biblioteca, farmacie comunali e Polizia Locale — accessibili grazie al servizio di videointerpretariato LIS da remoto E-Lisir, fornito dalla società Evoluzione Lis s.r.l., garantendo piena autonomia alle persone sorde.

Inoltre, proprio la scorsa settimana, abbiamo completato l’iter per l’attivazione del servizio gratuito tramite l’app Municipium, fornito dal Gruppo Maggioli, in collaborazione con Emergenza Sordi APS. Questo servizio permetterà alla Polizia Locale di geolocalizzare le persone in difficoltà sul nostro territorio e prossimamente, ci saranno ulteriori novità per consentire ai nostri operatori di intervenire in modo ancora più efficace nelle emergenze.

Abbiamo realizzato a Ladispoli ben 25 eventi inclusivi, tra cui visite guidate, tombolate, eventi sulla comunicazione, partecipazione al Disability Pride, la formazione del primo equipaggio di vela sordo, eventi di piazza con Performer LIS, corsi di sensibilizzazione sulla LIS grazie al gruppo SILIS e “Segni in Emergenza” con Emergenza Sordi. Tutto questo dimostra che, se si mettono a disposizione gli strumenti giusti, tutto è possibile.

Ieri, grazie anche alla partecipazione dell’associazione “A un passo da te” e del suo Presidente Carmine Di Giulio, abbiamo potuto vedere ragazzi con spettro autistico svolgere attività sportiva con leggerezza e divertimento.

Anche l’autismo sarà uno degli aspetti su cui stiamo già lavorando per migliorare il nostro territorio, così come fatto per le persone sorde. Allo stesso modo, daremo ascolto alle persone in sedia a rotelle che ci hanno contattato e segnalato criticità ancora presenti sul nostro territorio.

Il nostro impegno per rendere la nostra città a misura di tutti non si ferma.

Tra gli intervenuti all’evento di ieri, ringrazio l’ambasciatore alle disabilità Daniele Turis, il dirigente regionale ciechi e ipovedenti e tra gli organizzatori del Disability Pride Daniele Renda, la nostra concittadina e scrittrice affetta da malattia rara Gina Scanzani, i nostri concittadini in sedia a rotelle Gianluca Calabro’ e Sing, il delegato allo Sport dell’Amministrazione Comunale Fabio Ciampa e il Vice Sindaco del Comune di Ladispoli Renzo Marchetti.

Grazie Marco Catalano e Maura Arpaia del Centro Sportivo La Palma

Grazie a Mirko Catanzani , Delegato CSAIn Comitato provincia di Viterbo e referente CSAIn Lazio

Grazie agli istruttori delle varie discipline.

Cinzia Rocchi Difesa Personale

Stefano Leone KickBoxing

Massimo Conti e Simone D’Acri Karate

Alessia Flamini e Angelo Torodov Fusion Mobility

Francesca Petrella Body System Revolution

Grazie all’InterpreteLis Michela Mazzelli, una delle volontarie, insieme a Daniela Giangreco Marotta, sempre presenti.

Ed Infine grazie a tutti i volontari, che ci aiutano nel nostro Progetto, siamo sempre di piu’, le nostre attivita’ continuano, nuovi Progetti stanno per prendere vita, insieme a Valentina Manca, continua il nostro percorso di ascolto”.

Marco Cecchini