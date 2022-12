Il primo Premio Scalfari "Città di Civitavecchia" va a Francesca Mannocchi • Terzo Binario News

Menzione speciale a Luciana Castellina per il miglior ricordo del giornalista, Antonella Anedda premiata per la poesia femminile. La cerimonia mercoledì 14 dicembre alle 17,30 al Traiano, ingresso libero

Eugenio Scalfari è nato a Civitavecchia in un palazzo ormai distrutto dalla guerra e alla città è rimasto legato per l’intera esistenza, parlandone anche in numerosi scritti. Dalla città ha avuto la cittadinanza onoraria e la Quercia d’Oro, il più alto riconoscimento.

Scomparso nel luglio di quest’anno, alcune tra le più significative realtà culturali della città di Civitavecchia – SpazioLiberoBlog, Blue in the Face e Book Faces – hanno ritenuto di doverlo ricordare istituendo il Premio Eugenio Scalfari Città di Civitavecchia. Parlare di Eugenio Scalfari significa anche parlare della sua principale creazione: il quotidiano La Repubblica.

Ed è per questo che il primo contatto per la Presidenza della Giuria del Premio è stato con Ezio Mauro, per il suo legame con Scalfari e Repubblica, che ha subito colto l’importanza dell’iniziativa guidando una giuria di alto profilo, che prevede figure prestigiose del giornalismo e della cultura italiana: Dacia Maraini, Corrado Augias, Loredana Lipperini, Maria Grazia Calandrone, Bruno Manfellotto, Concita De Gregorio, Curzio Maltese e, a rappresentare le Associazioni promotrici, Nicola R. Porro.

Il Premio è sostenuto e patrocinato da Regione Lazio, Comune di Civitavecchia, Autorità di Sistema Portuale ed altre Associazioni ed Enti cittadini e dall’impegno di significativi operatori economici.

Avrà cadenza annuale e si articolerà in due sezioni: una dedicata al giornalismo e un’altra a tematiche, personaggi e generi diversi, sempre collegati alla cultura.

La prima edizione di quest’anno si concluderà con la cerimonia di premiazione che si terrà mercoledì 14 dicembre alle ore 17.30 nel Teatro Comunale Traiano di Civitavecchia, alla presenza della famiglia Scalfari.

I Premi saranno assegnati a Francesca Mannocchi, vincitrice del Premio Scalfari di giornalismo per il 2022 (foto grande). Luciana Castellina, Menzione Speciale per il migliore articolo apparso sui quotidiani in ricordo di Scalfari. L’articolo sarà letto durante la cerimonia da Corrado Augias. Antonella Anedda, vincitrice del Premio Scalfari Poesie di donne. Sarà ricordata durante la premiazione Biancamaria Frabotta a cui quest’anno è dedicata la sezione.

Letture di testi da parte di Maria Grazia Calandrone e di Pino Quartullo.

La serata sarà condotta da Gino Saladini