Il primo maggio a Tarquinia Lido riapre lo stabilimento balneare San Marco - Terzo Binario News

Un nome che è storia e tradizione del lungomare di Tarquinia: lo stabilimento balneare San Marco è davvero un punto di riferimento al Lido da generazioni. E la stagione che sta per cominciare non farà che confermare un ruolo così prestigioso.

Dal primo maggio, il San Marco torna infatti ad aprire i battenti con alla guida una gestione tutta nuova. E i propositi sono assolutamente promettenti: mantenere la tradizione storica del locale – a partire dalla pizza, una delle più apprezzate e iconiche della città – rilanciandola con uno staff giovane e tante nuove idee.

Così, oltre al bar, tante idee per il pranzo e la cena, naturalmente all’aperto e a due passi dal mare, tra ristorante e rosticceria. E uno dei punti di forza dell’estate saranno gli aperitivi, per godersi l’happy hour sulla spiaggia ammirando il tramonto. Non resta che aspettare il weekend per rivedere finalmente le serrande alzate: intanto, ogni informazione può essere chiesta al 389/0536492.