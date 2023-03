Il presidente nazionale CNA, Costantini, a Viterbo: incontro con la sindaca Frontini • Terzo Binario News

“Il Pnrr, occasione per valorizzare il sistema delle piccole imprese”

Nel suo viaggio nel cuore dell’economia del Paese, il presidente nazionale di CNA, Dario Costantini, ha fatto tappa a Viterbo. Una intera giornata per confrontarsi con gli imprenditori e con i dirigenti della CNA di Viterbo e Civitavecchia.

Dopo aver salutato gli operatori dell’Associazione nella sede di via I Maggio, dove è stato accolto dal presidente, Alessio Gismondi, e dalla segretaria, Luigia Melaragni, il primo appuntamento è stato a Palazzo dei Priori con la sindaca Chiara Frontini.

Il piano di interventi da realizzare con le risorse del Pnrr e la candidatura di Viterbo a Capitale europea della cultura 2033, che la sindaca considera “una sfida epocale per la città e per la Tuscia”, al centro dello scambio di idee, che si è svolto nelle magnifiche sale affrescate del Palazzo comunale.

“Un incontro molto costruttivo”, ha detto Costantini. “E’ stato riconosciuto il ruolo prezioso delle associazioni datoriali come la nostra CNA nella gestione delle problematiche dei territori. Inoltre, si è parlato sulle opportunità offerte dal Pnrr, per il quale la giunta di Viterbo ha già definito l’allocazione delle consistenti risorse. Il nostro auspicio è che i fondi del Piano rappresentino una grande opportunità per i territori, valorizzando il ruolo del sistema delle piccole imprese”.

La sindaca ha donato al presidente CNA la pregevole pubblicazione su “Sebastiano & Michelangelo nella Città dei Papi” e ha accolto l’invito a un nuovo incontro presso la sede nazionale.

Gismondi e Melaragni hanno ringraziato Frontini per la cordiale accoglienza e per l’attenzione dedicata al rapporto con il mondo della rappresentanza.

Costantini ha intanto messo in agenda un’altra visita a Viterbo: tornerà il 3 settembre per il trasporto della Macchina di Santa Rosa.