Il Presepe in famiglia di Tarquinia diventa fotografico - Terzo Binario News

Torna “Presepe in famiglia”, il concorso ideato dall’associazione culturale Viva Tarquinia. Organizzato dalla Pro Loco Tarquinia, con il sostegno dell’assessorato al commercio del Comune di Tarquinia, il contest quest’anno diventa fotografico e digitale per rispondere all’emergenza coronavirus e per non smettere di trovare i presepi più belli della città etrusca.

La partecipazione, libera e gratuita, è aperta a presepi realizzati individualmente o collettivamente, in casa o nelle chiese, da persone di tutte le età residenti a Tarquinia. Si dovrà inviare una email, entro il 6 gennaio, all’indirizzo ass.cult.vivatarquinia@gmail.com con fotografie (obbligatorie) e video (facoltativo) del presepe, il titolo, il nome dell’autore o degli autori, le dimensioni e il materiale con il quale è stato allestito.

La valutazione delle rappresentazioni sarà effettuata da una commissione e la premiazione si svolgerà a gennaio. Tre i premi: al vincitore assoluto e ai primi classificati delle categorie “Il presepe più originale” e “Il Presepe – storia di una tradizione che si ripropone da secoli”.

Per tutti loro sono previsti dei buoni, grazie al contributo del Comune, che garantiranno la possibilità di fare acquisti nelle attività di Tarquinia. Per chi avrà una menzione, invece, ci sarà un cesto con tanti prodotti locali. “Molti dei premi saranno eccellenze enogastronomiche del territorio. Inoltre, per i vincitori ci sarà la possibilità di spendere nei negozi tarquiniesi – afferma l’assessore al commercio Luigi Serafini –.

In questo modo vogliamo porre l’attenzione sull’importanza di sostenere le attività commerciali locali, colpite dalle ripercussioni economiche causate dalla pandemia, e fare allo stesso tempo un appello alla comunità ad aiutare la città e il suo tessuto produttivo. Un messaggio positivo nei confronti delle imprese, soprattutto quelle più piccole, perché resistano e continuino a investire”.

“Con il concorso vogliamo valorizzare il presepe nei suoi tanti significati, come occasione per attendere, vivere e raccontare la Natività, anche in un periodo difficile e complesso caratterizzato dal distanziamento fisico e dalle restrizioni per limitare la diffusione del covid – dichiara Viva Tarquinia –. Il contest, che riprende una vecchia iniziativa dell’associazione Amici del Presepe, anno dopo anno è cresciuto nella qualità dei presepi proposti, spesso vere e proprie opere d’arte, e nel numero dei partecipanti. Tutte le foto e i video che raccoglieremo saranno poi pubblicati sulle nostre pagine social, per creare una mostra fotografica virtuale da visitare, per apprezzare l’impegno e l’abilità dei partecipanti. Invitiamo i cittadini a prendere parte al concorso per vivere anche questo Natale “speciale”, all’insegna della condivisione delle nostre tradizioni”.