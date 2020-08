Il positivo tornato da Malta ha contratto il Covid a Civitavecchia - Terzo Binario News

Asl Roma 4 preoccupata: “Si raccomanda la massima prudenza”

Proseguono le indagini epidemiologiche riguardanti l’ultimo caso di positività per Covid nel Comune di Civitavecchia. I risultati sinora emersi fanno presupporre che il virus sia stato contratto non a Malta, come precedentemente ipotizzato, bensì proprio a Civitavecchia.

Questo è quanto suggeriscono i referti degli esami effettuati sui contatti del caso pervenuti in data odierna. Purtroppo sono infatti state rilevate delle positività tra i contatti frequentati immediatamente prima del viaggio a Malta, che rafforzano questa ipotesi.

Il virus verosimilmente è ancora presente in città, si raccomanda una volta ancora la massima prudenza.