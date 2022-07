Il portiere Cleri alla Futsal Civitavecchia • Terzo Binario News

Fra gli under accordo con il classe 2000 Cristian Capretti

La Futsal Civitavecchia ha sistemato la casella del portiere. Infatti è tornato alla casa madre Claudio Cleri, che andrà a sostituire un totem come Danilo Boriello, se decidesse di smettere. Era rimasta aperta la trattativa con il numero uno del Santa Severa Lorenzo Appetecchi che poi ha deciso di rimanere in neroverde.

Trentasei anni ed esperienza in C1, Cleri ha ricevuto il benestare di mister Umberto Di Maio: «Sono carico e voglioso di ricominciare con la maglia nerazzurra – afferma l’estremo difensore – e ringrazio la società che mi ha dato questa opportunità.

Non tradirò la fiducia in me riposta, sapendo bene che entro a far parte di un grande gruppo, pieno di giocatori di spessore. Spero di contribuire al raggiungimento degli obiettivi».

«Cleri non ha bisogno di presentazioni, a l’esperienza ed il carisma per affrontare il prossimo impegnativo campionato nel migliore dei modi» dice il direttore generale Andrea Scorpioni, che poi si sofferma sul discorso degli under, che saranno un elemento-cardine della stagione a venire. «Alla batteria dei ragazzi sotto età si aggiunge il classe 2000 Cristian Capretti, che proviene dal Dlf. Con lui il numero degli under sale a sei, molti dei quali con esperienza in C1. Gli altri sono Moretti, Todaro, Pernelli, Lavalle e l’ultimo Lorenzo Olivetti, anche lui proveniente dal calcio a 11». Dice Cristian: «Ho scelto la Futsal Civitavecchia per il mister, che mi ha voluto fortemente, e per la società che ritengo sia la migliore espressione di questo sport nel nostro comprensorio. Cercherò di ambientarmi il prima possibile con questa nuova disciplina, così da aiutare la squadra a raggiungere grandi obiettivi». La prossima settimana sono previsti degli incontri per cercare di ottenere le riconferme di Daniel Nistor e Davide Cerrotta e in questo senso filtra ottimismo.