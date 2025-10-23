“Il ponte Vignacce di Santa Marinella riapre martedì 28 ottobre” • Terzo Binario News

“La normale viabilità del ponte Vignacce sarà ristabilita martedì 28 ottobre”. A comunicarlo sono il sindaco Pietro Tidei e l’assessore ai Ll.PP. Andrea Amanti, che , durante un sopralluogo nell’area di cantiere, ha potuto constatare lo stato dell’intervento di Italgas. I lavori di riparazione della condotta del gas sono infatti ultimati e in questi giorni la ditta si occuperà del ripristino completo e definitivo del manto stradale.

“Si era ventilata la possibilità di un’apertura provvisoria per il fine settimana, perché il ripristino provvisorio non avrebbe garantito la sicurezza stradale – ha spiegato Amanati- La circolazione verrà ripristinata ad asfaltatura completata”.

Lunedì 27 ottobre è confermato anche il ripristino del manto stradale ad opera di ACEA nei tratti interessati dai lavori sulla rete idrica in zona Valdambrini.

Dal 3 novembre Acea inizierà, come da cronoprogramma, i nuovi interventi su via Lazio, con la posa di due nuove condotte idriche.

“Siamo finalmente giunti al termine della prima parte dei lavori. che era comunque la più complessa- ha dichiarato il sindaco Tidei- Consideriamo sempre che si tratta di opere importanti e non procrastinabili, attese dalla Città da anni. Interventi sui servizi programmati e, come è capitato per il danno alla condotta del gas, a volte non previsti. La presenza di tanti cantieri aperti nel nostro territorio cittadino è sinonimo di attività in movimento, progetti in corso e coinvolgimento di imprese e operai. Investimenti sul presente e sul futuro di Santa Marinella”, ha concluso Tidei.