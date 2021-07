Il Polo Culturale di Tolfa ospita l’artista finlandese Pirjo Eronen e il suo workshop di Paper clay - Terzo Binario News

Continua la stagione di eventi del Polo Culturale di Tolfa: in attesa di ospitare le attività del Festival Internazionale TolfArte (dal 6 all’8 agosto), la Associazione Chirone e la Cooperativa Taitle Ingegno Multiforme domenica 1 agosto alle ore 10 apriranno le porte al pubblico per un altro evento.

Protagonista, la nota ceramista finlandese Pirjo Eronen: un gradito ritorno dell’artista proveniente dal suggestivo Laboratorio boschivo di Tolfa, dopo il successo degli anni passati.

Dalle 10 alle 12, Pirjo Eronen proporrà al pubblico un Workshop di Paper clay: un metodo di lavorazione della ceramica che prevede l’inserimento di cellulosa nell’impasto prima della cottura. Si ottiene impastando l’argilla con carta sbriciolata o particelle di fibre vegetali come cotone o lino.

La lavorabilità dell’impasto è migliore e conferisce alla ceramica cotta più leggerezza e robustezza. Durante il workshop si useranno carta e argilla per realizzare delle sculture: i partecipanti impareranno a preparare l’impasto per con diverse tecniche di costruzione e saranno incoraggiati a sviluppare idee personali in differenti direzioni.

Il Workshop è adatto a tutti indipendentemente dalla preparazione in ambito di ceramica.

La prenotazione è obbligatoria al numero 389.7824847 oppure al 329.0222066.

Laureata in Tecnologia di Arte Grafica e design presso il Politecnico di Otaniemi e l’Università di Arte e Design (Helsinki), Pirjo Eronen ha realizzato diverse mostre in Italia, Finlandia, Norvegia, USA, Giappone, Taiwan. Le sue opere sono visibili sul sito http://laboratorioboschivotolfa.jimdo.com.

L’evento è realizzato grazie al sostegno dello sponsor Enel.