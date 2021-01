Il Polmone di Civitavecchia inizia a respirare: è il parco adottato in via Tramontana - Terzo Binario News

Il Polmone di Civitavecchia inizia a respirare. L’iniziativa portata avanti da un gruppo di cittadini capitanati da Gianluca Brughitta e Daniele Tartaglia e chiamata appunto Polmone di Civitavecchia è entrata oggi nel vivo.

Questo gruppo di volenterosi civitavecchiesi, aderendo al regolamento tra cittadini e amministrazione, si sono auto tassati per comprare degli alberi che avranno delle targhette con impresso la famiglia che le ha acquistate o la persona a cui è dedicato l’albero. La piantumazione è iniziata ieri. Il parco adottato da questi cittadini è quello di via Tramontana a Boccelle.

“Non ci aspettavamo questa grande adesione. Abbiamo dovuto rimandare tante volte l’inizio dei lavori causa pandemia ma finalmente ce l’abbiamo fatta. Voglio ringraziare l’amministrazione comunale ed in particolare la presidente del consiglio comunale Emanuela Mari ed il suo staff che ci hanno seguito con le pratiche. Siamo semplici cittadini che abbiamo deciso di impegnarci per la nostra città.

Ringrazio anche la Tecnoalt, Gino Tiselli e la Gamma Tecnologil ed il signor Federsoni che ci stanno assistendo con i mezzi meccanici. In totale saranno 104 tra alberi e piante che verranno piantumati. Il lavoro è tanto ma ci stanno aiutando tanti cittadini”.

Durante l’inizio dei lavori è giunto a via Tramontana l’amministrazione comunale con il Sindaco Ernesto Tedesco che ha voluto presenziare insieme al vicesindaco Magliani e ai consiglieri D’Amico, Iacomelli, Morbidelli, Perello e alla presidente Mari: “Ci tenevamo a questo progetto realizzato da cittadini che si sono impegnati in prima persona – ha dichiarato la Mari -. Con Gianluca e Daniele ci siamo incontrati molte volte per questa iniziativa che è solo l’inizio di una adozione di una intera zona che era nel degrado. Complimenti vivissimi a tutti i cittadini che hanno e stanno partecipando”.