Il Pincio su madre e figlio positivi: "Situazione nota ai Servizi Sociali" - Terzo Binario News

“La vicenda della famiglia con una donna e un figlio positivi al Covid-19 è conosciuta ai Servizi sociali del Comune e agli altri enti competenti sulla situazione in generale (e sul caso di contagio in particolare).

Proprio in virtù delle misure insufficienti dell’alloggio, è stato offerto alla signora e al figlio un soggiorno in albergo a spese dell’autorità sanitaria, in considerazione del fatto che la rete familiare avrebbe potuto serenamente occuparsi degli altri due minori a carico non positivi. La donna ha tuttavia rifiutato tale soluzione preferendo rimanere nel proprio alloggio.

Il Comune, sentiti gli altri enti con i quali incrocia le proprie competenze, resta a disposizione attraverso i Servizi sociali”.