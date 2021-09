Il Pincio: "Mercato Coldiretti spostato in piazza Regina Margherita" - Terzo Binario News

Lunedì pomeriggio il sindaco Tedesco ha ricevuto gli operatori del mercato di Civitavecchia, che avevano chiesto un incontro, preoccupati dall’iniziativa di Coldiretti che giovedì 30 settembre avrebbe dovuto inaugurare un’esposizione di prodotti a chilometro zero in piazza Calamatta, dal titolo “Campagna Amica”.

Nonostante i tentativi maldestri di strumentalizzare politicamente il malcontento, prontamente respinti dagli stessi operatori del mercato, il sindaco Tedesco ha ascoltato le rimostranze ed è venuto incontro alle loro preoccupazioni. «In questo particolare momento storico di crisi e difficoltà per gli esercizi commerciali» ha dichiarato il sindaco, «è giusto non alimentare inutili contrapposizioni, e anche se l’iniziativa di Coldiretti ha connotati e finalità diverse da quelle del mercato, ho chiesto di sospendere la prevista apertura di giovedì a piazza Calamatta, aspettando un’auspicabile e prossima ripartenza del crocerismo, oggi peraltro condizionato da innumerevoli restrizioni per chi scende dalle navi». Ernesto Tedesco ha voluto ringraziare Coldiretti «per lo spirito di collaborazione dimostrato accogliendo la nostra richiesta e valutando la proposta degli operatori di ospitare nello stesso mercato di piazza Regina Margherita la manifestazione».