Il Pincio cerca un dirigente contabile • Terzo Binario News

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 – Serie Speciale del 19/07/2022 la manifestazione di interesse per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un posto di Dirigente Contabile, a mezzo di scorrimento di graduatorie di altre amministrazioni.

Potranno presentare la manifestazione d’interesse coloro che sono inseriti in una graduatoria di merito, approvata da altra Amministrazione pubblica di cui all’art.1, comma 2, del D.lgs n.165/2001 e ss.mm.ii, in corso di validità alla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda.

La graduatoria deve essere riferita all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un “Dirigente Contabile”.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dal giorno di pubblicazione sulla G.U. (19 luglio 2022) per trenta giorni, ovvero con scadenza alle ore 23:59 del 20 agosto 2022, esclusivamente mediante posta elettronica certificata personale, all’indirizzo PEC del Comune di Civitavecchia: comune.civitavecchia@legalmail.it da indirizzarsi al Dirigente Servizio 3-Risorse Umane.

Non saranno ritenuti validi gli invii tramite casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzati alla Pec comunale.

L’Avviso completo e il Modello di domanda sono pubblicati sul sito www.comune.civitavecchia.rm.it nella sezione “Informa Comune”.