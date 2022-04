Il piccolo Matteo Roncoloni di Manziana in concerto al Parco della Musica “Ennio Morricone” - Terzo Binario News

Il giovanissimo musicista si è esibito lo scorso 10 aprile in una location di grande prestigio

Lo scorso 10 aprile, la JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia si è esibita in concerto sul palco dell’Auditorium Parco della Musica. L’evento è stato l’occasione per raccogliere fondi per il Pronto Soccorso Pediatrico del Policlinico Umberto I.

Tra i circa 400 artisti coinvolti, di età compresa tra i 6 ed i 20 anni, anche il “nostro” Matteo Roncoloni.

“Matteo e le sue doti musicali non sono una sorpresa – commenta il Sindaco Bruni – ricordo chiaramente quando l’ho ascoltato per la prima volta durante un evento organizzato dall’associazione manzianese La Settimana Nota: il suo modo di suonare la tromba, rapportato alla sua età, mi aveva lasciato a bocca aperta.

Dopo l’esibizione dello scorso 10 aprile, su uno dei palchi più importanti del panorama musicale nazionale, a nome mio, dell’intera Amministrazione comunale e della comunità manzianese mi sento di fargli pubblicamente i complimenti più sinceri: quando a muovere i nostri bimbi c’è la passione ed i genitori riescono a carpirne la forza ed a coltivarla, i risultati ottenuti non possono che essere straordinari.

Bravo Matteo, grazie per avere portato un pezzetto della nostra Manziana nella JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ed in bocca al lupo per il futuro… spero davvero che quello di domenica scorsa sia per te solo uno dei tanti passi del bel percorso musicale che ti aspetta, lastricato di note e passione!”