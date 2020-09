Il piccolo Giovanni da Narni al mare di Montalto: la solidarietà batte la Sma - Terzo Binario News

Questa mattina Giovanni ha esaudito il suo desiderio di vedere il mare, accolto dal sindaco f.f. Luca Benni, dai comandanti della Polizia Locale Adalgiso Ricci e della Delegazione di spiaggia della Guardia Costiera Fabio Tasca.

La malattia di Giovanni rendeva il viaggio, dalla sua casa al mare, un’impresa difficile ed il suo desiderio poco realizzabile.

Invece, grazie alla solidarietà dei cittadini del comune di #Narni, che hanno permesso l’allestimento di un camper speciale e alla caparbietà della mamma Ilaria, il nostro #campione ha potuto raggiungere il mare di #MontaltodiCastro, come da lui sempre desiderato.

La mamma di Giovanni : “Credo in Dio e nella grandezza di animo di alcune persone. Ho imparato dalla vita che bisogna avere coraggio: quello che non e’ possibile oggi, potrebbe esserlo domani. Viviamo con la sma da anni, ma grazie a Dio, alla scienza e agli uomini e donne come quelli che abbiamo incontrato stamattina, tutto puo’ essere piu’ facile e bello. A presto”.

“È proprio vero – risponde il sindaco Luca Benni – di fronte all’amicizia non c’è barriera che tenga”.