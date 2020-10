"Il Philo della Musica": ciclo di incontri in streaming con Nuova Acropoli - Terzo Binario News

“Il Philo della Musica” è il nuovo ciclo di incontri, tutti on-line, che Nuova Acropoli dedica alla Musica e a Beethoven, nel 250° anniversario dalla sua nascita.Il primo appuntamento, in diretta streaming sul canale YouTube di Nuova Acropoli, è “Il Suono della Bellezza“, in programma per venerdì 23 ottobre alle 19 (maggiori info nella home page di www.nuovaacropoli.it).

La maestra Adriana Pricone ci aiuterà a comprendere perchè la Musica è in grado di far vibrare le corde più intime e profonde del nostro essere, approcciandosi all’espressione musicale non solo come forma d’arte, ma anche come linguaggio sacro e riflesso matematico di leggi universali.

Afferra il Philo e partecipa a questo breve viaggio alla scoperta della Musica, dalle origini ad oggi, attraverso il mito, la matematica e lo straordinario effetto Mozart.Per maggiori informazioni sulle attività ed i corsi di Nuova Acropoli, e per scoprire la filiale più vicina a te, visita il sito www.nuovaacropoli.it