Il Pertini di Ladispoli finisce su Welcome to Favelas: assembramento al cancello - Terzo Binario News

Il liceo scientifico Sandro Pertini è finito – suo malgrado – sulla pagina satirica denominata Welcome to Favelas, nella quale viene mostrato un video di pochissimi secondi che mostra come davanti al cancello di ingresso della scuola si sia accalcata una folla di ragazzi.

Certo non il massimo in èra di Covid, tanto che in effetti la situazione che è venuta a crearsi, motivo per cui è diventata oggetto di burla sulla pagina social.