Il pd Ladispoli sul bilancio: "Fermi 7 milioni di finanziamenti pubblici" • Terzo Binario News

“Il Sindaco Grando nei giorni scorsi ha dato notizia di grandi e nuovi finanziamenti per il Bilancio Comunale 2024 : in realtà il Bilancio di questo anno è del tutto sovrapponibile a quello del 2023 e tra i pochi cambiamenti risalta l’ ennesimo aumento del Capitolo “Manifestazioni e Festeggiamenti”.

Un aumento di trecentomila euro che porta a un milione e quattrocentomila un capitolo di spesa del tutto spropositato rispetto al Bilancio complessivo di un Comune della grandezza di Ladispoli.

Non contestiamo per principio le iniziative nel campo dell’ intrattenimento ma queste non possono andare a ridurre gli altri capitoli destinati ad esempio alla sicurezza stradale ,all’ arredo urbano o alla Cultura.

Come pure c’ è poco da vantarsi se sono fermi in banca almeno 7 milioni di euro di finanziamenti di Stato, Regione e Area Metropolitana non utilizzati e destinati ad Opere pubbliche importanti come ad esempio le barriere antierosione.

Purtroppo dobbiamo constatare come l’ Amministrazione Grando sia velocissima quando si tratta di approvare nuove cubature anche in aree prima destinate a verde pubblico ,mentre lasci strade piene di buche e senza più segnaletica ormai da anni.

L’ interesse collettivo viene dopo quello dei privati?”

𝘾𝙞𝙧𝙘𝙤𝙡𝙤 𝙋𝘿 𝙇𝙖𝙙𝙞𝙨𝙥𝙤𝙡𝙞 “𝙇𝙪𝙘𝙞𝙖𝙣𝙤 𝘾𝙤𝙡𝙞𝙗𝙖𝙯𝙯𝙞”

𝙂𝙧𝙪𝙥𝙥𝙤 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙞𝙡𝙞𝙖𝙧𝙚 “𝙋𝘿 – 𝙇𝙖 𝙛𝙤𝙧𝙯𝙖 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙩à”