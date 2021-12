Il Pd Ladispoli: "Serve un secondo punto tamponi, è tutto sulle spalle del Pit" - Terzo Binario News

“Di giorno in giorno in città il numero dei contagi cresce sempre più, così come il tempo di attesa per effettuare i tamponi per il Covid 19, che nel nostro territorio sta assumendo dimensioni insostenibili: si arriva anche a sei o sette ore trascorse in macchina e dove spesso può riguardare bambini e persone con febbre.

Considerato infatti che al PIT di Ladispoli fa riferimento un comprensorio con più di centomila residenti riteniamo necessaria l’apertura di un secondo centro per i tamponi nell’ambito del Distretto Sanitario Ladispoli-Cerveteri.

Chiediamo dunque al Sindaco di attivarsi in tal senso: al fine di alleviare sia i disagi dei cittadini sia il gravissimo impegno lavorativo degli operatori sanitari del PIT stesso.

E sulla base di queste considerazioni chiediamo inoltre alla Flavia Servizi di far predisporre a più Farmacie Comunali di Ladispoli (e non solo ad una) il Servizio tamponi”.

PARTITO DEMOCRATICO

Circolo di Ladispoli