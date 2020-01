Il Pd Ladispoli plaude la Regione: "Ottime iniziative per il lavoro giovanile" - Terzo Binario News

“La Regione Lazio dalla parte dei giovani con un piano che prevede incentivi e progetti diversificati. Occorre invertire la tendenza dell’emigrazione all’estero per trovare un’opportunità lavorativa che però crea nel nostro Paese la dispersione di un patrimonio di inestimabile valore.

Un conto è la scelta facoltativa di fare esperienze oltre i confini, altro è l’espatrio forzato per carenza di sbocchi professionali. Una mano per mettere la retromarcia a questa deriva possono darla anche le governance territoriali e a tal proposito ne parliamo con la consigliera della Regione Lazio Michela Califano: “Voglio segnalare due iniziative, la prima si chiama ‘IMPRESA FORMATIVA’ ed è destinata a giovani, attualmente disoccupati, che hanno partecipato al progetto formativo ‘Torno Subito’.

Si tratta di incentivi a fondo perduto per avviare una nuova impresa. Un progetto che abbiamo finanziato con 2 milioni di euro. Qui trovate tutte le info: https://bit.ly/37E0wem. La seconda – prosegue Michela Califano – prevede invece bonus occupazionali per le imprese che assumono a tempo indeterminato i giovani che hanno partecipato al progetto formativo ‘Torno Subito’. Per questo progetto sono stati stanziati nell’ultimo bilancio 1 milione di euro. Qui trovate tutte le info: https://bit.ly/2ZYh3XY. “

E’ una novità importante per convincere i giovani a investire su loro stessi, nel loro Paese.

Circolo PD Ladispoli